Энергетик погиб во время осмотра оборудования на нижегородском складе

В селе Доскино Богородского округа сотрудник строительной компании погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области.
По предварительным данным, утром 7 октября на складе организации "Капитал строй" сотрудники проводили осмотр оборудования для подготовки технического задания будущему подрядчику.
Во время осмотра электроустановки 36-летнего главного энергетика ударило током. От полученной травмы он скончался на месте.
Как пояснил работодатель, инициатива проверить электроустановки исходила от самих сотрудников — решение о проведении осмотра было принято самостоятельно, без привлечения подрядной организации.
В связи с произошедшим Государственная инспекция труда начала проверку. Как рассказал руководитель ведомства по Нижегородской области Илья Мошес, инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося и причины, которые к нему привели.
Ранее сообщалось, что 64-летний рабочий умер во время выполнения горнопроходческих работ на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде.
