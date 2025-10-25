Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Общество

Захар Прилепин намерен вернуться на фронт уже в ноябре

25 октября 2025 13:30 Общество
Захар Прилепин намерен вернуться на фронт уже в ноябре

Фото: Максим Герасимов

Писатель Захар Прилепин в интервью агентству ТАСС объяснил, почему решил подписать контракт на военную службу.

По его словам, одной из главных причин стало осознание необходимости нести ответственность за свои слова. Даже после тяжёлого ранения, полученного во время покушения на него, он несколько раз озвучивал: "Если я восстановлюсь, то мне ничего не мешает вернуться обратно" - и он сам поймал себя на слове.

Второй причиной он назвал гибель товарищей и военнослужащих на фронте. "От этого же нельзя никак отвязаться. Скребёт-то всё равно коготок: попытайся, хотя бы попытайся, приложи какие-то попытки, чтобы это до какого-то логического финала довести", — отметил он.

Третьей причиной Прилепин назвал глобальные напряжённые отношения с Западом.

Кроме того, он упомянул и личную причину. Ему исполнилось 50 лет, и он осознал, что не испытывает удовлетворения от привычного образа жизни. Он много времени посвящает писательству, но это не приносит ему ответа на вопрос о смысле существования. По его словам, даже если он проживёт ещё много лет, занимаясь только творчеством, это не изменит его внутреннего ощущения пустоты.

Захар рассказал о своем решении заключить контракт: "Я просто ехал в машине, смотрел в окно и думал: "Да нет, я заключу контракт через три дня". Вот и всё, вот и заключил. [Решение] не эмоциональное, оно просто происходит как-то вот, у меня щёлкнуло в голове, я понял, что мне надо".

Он уточнил, что рассчитывает попасть на фронт уже в ноябре.

Теги:
Военные Захар Прилепин СВО
