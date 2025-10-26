Четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области с начала 2000-х Общество

С начала 2000-х на карте Нижегородской области появились четыре новых населенных пункта, сообщает "Живем в Нижнем" со ссылкой на государственно-правовой департамент региона.

Первый из них был основан в ноябре 2001 года. Тогда на территории Замятинского сельсовета Балахнинского района появилась деревня площадью 9 гектаров.

Через два года новая деревня возникла в Сосновском районе — ее создали на территории Панинского сельсовета. Ее площадь составила 21 гектар.

В 2004 году от поселка Бабино отделили пять улиц, которые преобразовали в самостоятельный сельский поселок.

Последний на сегодняшний день новый населенный пункт образовали в 2006 году. Он появился в составе Шатовского сельсовета Арзамасского района.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается 4 840 населенных пунктов.

