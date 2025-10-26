Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 октября 2025 13:41Четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области с начала 2000-х
26 октября 2025 13:10Спасатели провели пожарные учения на крыше 26-этажки в Нижнем Новгороде
26 октября 2025 11:12Дожди накроют Нижний Новгород в последнюю неделю октября
26 октября 2025 10:00Никитин поблагодарил транспортников за вклад в развитие региона
26 октября 2025 08:55Нижегородский минсоцпол поддержит стипендиями талантливых детей-инвалидов
26 октября 2025 07:57785 сирот обеспечат жильем в Нижегородской области в 2025 году
25 октября 2025 18:39"Кукольник" Москвин в очередном интервью признался и в других преступлениях
25 октября 2025 17:38Три медицинских работника Нижнего Новгорода отмечены государственными наградами
25 октября 2025 17:10Нижегородцам рассказали, как выбрать вкусную и качественную пиццу
25 октября 2025 15:29Молодогвардейцы обсудили поддержку участников спецоперации и жителей новых и приграничных территорий
Общество

Четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области с начала 2000-х

26 октября 2025 13:41 Общество
Четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области с начала 2000-х

С начала 2000-х на карте Нижегородской области появились четыре новых населенных пункта, сообщает "Живем в Нижнем" со ссылкой на государственно-правовой департамент региона.

Первый из них был основан в ноябре 2001 года. Тогда на территории Замятинского сельсовета Балахнинского района появилась деревня площадью 9 гектаров.

Через два года новая деревня возникла в Сосновском районе — ее создали на территории Панинского сельсовета. Ее площадь составила 21 гектар.

В 2004 году от поселка Бабино отделили пять улиц, которые преобразовали в самостоятельный сельский поселок.

Последний на сегодняшний день новый населенный пункт образовали в 2006 году. Он появился в составе Шатовского сельсовета Арзамасского района.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается 4 840 населенных пунктов.

Ранее выяснилось, что одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше. Также сообщалось, что двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Жилье Статистика
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 12:28Два поселка исчезли с карты Нижегородской области
09 сентября 2025 16:20Четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором
28 июля 2025 11:10Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века
05 июля 2025 11:35Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноименных деревень
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных