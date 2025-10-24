Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше Общество

Фото: Александр Воложанин

Сельский поселок Сосновка, входящий в состав города Урень, предлагается упразднить. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание Нижегородской области.

Как отмечается в пояснительной записке, причиной ликвидации Сосновки стало полное отсутствие в нем зарегистрированного населения и недвижимости. Летом поселок обследовала комиссия, созданная решением Совета депутатов Уренского муниципального округа. По итогам своей работы она пришла к выводу о полной утрате им признаков населенного пункта и отсутствии перспектив его развития.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Такая дата выбрана с учетом рекомендаций Росстата, согласно которым подобные изменения должны приниматься не позднее середины третьего квартала года, предшествующего новому финансовому году.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" изучила реестр административно-территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области и насчитала там 15 Сосновок. Кроме того, в документе трижды встречается название Сосновское и дважды — Сосновый Бор. Почему в регионе столько одноименных деревень, и с какими сложностями сталкиваются их жители, можно прочитать в нашем материале.

