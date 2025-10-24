Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 08:00Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше
24 октября 2025 07:00Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей
23 октября 2025 19:50Программа повышения квалификации нижегородских акушеров стартовала в регионе
23 октября 2025 19:00Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском
23 октября 2025 18:41Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году
23 октября 2025 18:04Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов
23 октября 2025 17:5617 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса
23 октября 2025 17:23Суд оставил под арестом председателя правления "РУМО" Андрея Горшкова
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
23 октября 2025 16:32Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше

24 октября 2025 08:00 Общество
Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше

Фото: Александр Воложанин

Сельский поселок Сосновка, входящий в состав города Урень, предлагается упразднить. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание Нижегородской области. 

Как отмечается в пояснительной записке, причиной ликвидации Сосновки стало полное отсутствие в нем зарегистрированного населения и недвижимости. Летом поселок обследовала комиссия, созданная решением Совета депутатов Уренского муниципального округа. По итогам своей работы она пришла к выводу о полной утрате им признаков населенного пункта и отсутствии перспектив его развития.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Такая дата выбрана с учетом рекомендаций Росстата, согласно которым подобные изменения должны приниматься не позднее середины третьего квартала года, предшествующего новому финансовому году.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" изучила реестр административно-территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области и насчитала там 15 Сосновок. Кроме того, в документе трижды встречается название Сосновское и дважды — Сосновый Бор. Почему в регионе столько одноименных деревень, и с какими сложностями сталкиваются их жители, можно прочитать в нашем материале

Также сообщалось, что двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Законопроекты село
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 12:28Два поселка исчезли с карты Нижегородской области
09 сентября 2025 16:20Четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором
28 июля 2025 11:10Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных