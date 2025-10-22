ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий

22 октября 2025 10:36 Общество
Двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий

Фото: Александр Воложанин

В Варнавинском муниципальном округе двум деревням предлагается присвоить номера из-за одинаковых названий. Об этом говорится в решении совета депутатов. 

Изменения стали необходимы после того, как сельские советы утратили статус самостоятельных муниципальных образований, а все входящие в них населённые пункты были объединены в единый муниципальный округ. В результате в округе оказалось по две деревни с одинаковыми названиями — Прудовка и Антониха. 

Чтобы решить эту проблему, 15 июля 2025 года был проведен опрос среди жителей деревень Прудовка (Михаленинский территориальный отдел) и Антониха (Богородский территориальный отдел). Граждане поддержали идею присвоить деревням новые наименования — соответственно, "Прудовка 2" и "Антониха 2".

Инициативу о присвоении населенным пунктам номеров совет депутатов направил на рассмотрение Заксобрания. 

Отметим, ранее власти Сокольского муниципального округа предложили изменить вид пяти населённых пунктов: четыре деревни сделать селами, а одну - хутором. 

Добавим, что в начале года депутаты ЗСНО приняли обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа. 

Теги:
Варнавинский район деревня село
