Общество

27 октября 2025 11:18 Общество
Нижегородцам досрочно выплатят пенсии и пособия из-за Дня народного единства

Пенсии и детские пособия выплатят раньше обычного в ноябре в Нижегородской области. Это связано с тем, что 3 ноября выпадает на выходной день перед празднованием Дня народного единства, сообщили в региональном отделении СФР.

Так как 3 ноября выпадает на выходной день, ряд социальных выплат будет переведен раньше установленного срока. 

Уже 1 ноября в этот день на счета нижегородцев поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, выплаты неработающим родителям по уходу за малышами до полутора лет, а также деньги на первого ребенка до трех лет и пособие для семей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Выплаты из материнского капитала будут переведены по обычному графику — 5 ноября. А пособия работающим родителям по уходу за детьми до полутора лет поступят на банковские карты 7 ноября.

Если дата получения пенсии совпадает с праздничным днем, деньги также придут раньше — в последний рабочий день перед праздником, то есть 1 ноября.

Ранее сообщалось, что 7,3 млн работающих россиян получат семейный налоговый вычет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

пособия Праздники Социальные выплаты
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных