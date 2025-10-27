Мощные магнитные бури надвигаются на Нижний Новгород Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

На этой неделе в Нижнем Новгороде ожидается серия геомагнитных бурь, мощность которых достигнет 6 баллов. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Первая магнитная активность прогнозируется уже 27 октября. В этот день возможна слабая буря в 4 балла, которая может спровоцировать головную боль, головокружение и общее недомогание. Специалисты советуют в этот период избегать переутомления и снизить уровень стресса.

Пик магнитной нестабильности придется на 28-30 октября. 28 октября ожидается буря средней силы (5 баллов), способная вызвать не только физический дискомфорт, но и эмоциональные колебания — от раздражительности до апатии. На следующий день, 29 октября, геомагнитный шторм усилится до 6 баллов, что может повлиять на настроение, вызвать упадок сил и даже депрессивные состояния.

30 октября активность начнет снижаться, но останется заметной — уровень бури вновь составит 5 баллов. Медики советуют в эти дни особенно внимательно относиться к своему здоровью, ограничить физические нагрузки и стараться сохранять эмоциональное равновесие.

По словам специалистов, метеочувствительные люди в такие периоды чаще сталкиваются с ухудшением самочувствия. Поэтому важно следить за режимом сна, полноценно питаться и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

