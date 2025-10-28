Суд обязал нижегородскую мэрию возместить ущерб почвам на 1,8 млн рублей Общество

Администрация Нижнего Новгорода должна компенсировать ущерб, нанесённый окружающей среде в результате незаконного размещения строительных отходов на территории Ленинского района. Такое решение принял Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сумма ущерба, причинённого почвам, составила более 1,8 млн рублей.

Нарушение экологического законодательства было зафиксировано ещё в 2021 году в районе садоводческого некоммерческого товарищества "Окский". Там выявили стихийную свалку строительного мусора, включающего бой бетона, кирпич, древесные остатки, а также засыпку отходами пожарного водоёма — озера Жемчужное.

Общая площадь загрязнённой территории составила свыше 400 квадратных метров. Отходы, отнесённые к IV и V классам опасности, были размещены на землях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Суд пришёл к выводу, что администрация города допустила бездействие, не обеспечив должный муниципальный земельный контроль и не организовав меры по охране окружающей среды. Это и стало причиной возникновения свалки и последующего загрязнения почвы.

Постановление о взыскании ущерба с муниципального образования в лице департамента финансов вступило в законную силу.

