29 октября 2025 15:18
Фото: Александр Воложанин

Ремонт старого Борского моста выполнен на 54%, сообщили НИА "Нижний Новгород" в ГУАД региона.

По имеющейся информации, сейчас рабочие наносят гидроизоляцию, укладывают нижний слой покрытия из литого асфальтобетона и верхний слой, а также монтируют барьерное ограждение. 

При этом уже полностью отремонтированы торцы балок пролетных строений и установлено перильное ограждение. На половине моста уложен выравнивающий слой. На 90% сделаны швы и нанесена гидроизоляция. Барьерное ограждение установлено пока на 75%.

По ночам на переправе трудятся до 10 человек, а днем — до 35, уточнили в управлении автодорог.

Ранее сообщалось, что вторую полосу старого Борского моста планируют открыть к 2026 году.

Также выяснилось, что вслед за старым могут начать ремонтировать новый Борский мост.

