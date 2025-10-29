Фото:
Ремонт старого Борского моста выполнен на 54%, сообщили НИА "Нижний Новгород" в ГУАД региона.
По имеющейся информации, сейчас рабочие наносят гидроизоляцию, укладывают нижний слой покрытия из литого асфальтобетона и верхний слой, а также монтируют барьерное ограждение.
При этом уже полностью отремонтированы торцы балок пролетных строений и установлено перильное ограждение. На половине моста уложен выравнивающий слой. На 90% сделаны швы и нанесена гидроизоляция. Барьерное ограждение установлено пока на 75%.
По ночам на переправе трудятся до 10 человек, а днем — до 35, уточнили в управлении автодорог.
Ранее сообщалось, что вторую полосу старого Борского моста планируют открыть к 2026 году.
Также выяснилось, что вслед за старым могут начать ремонтировать новый Борский мост.
