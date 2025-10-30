Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области Происшествия

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался о ночной атаке БПЛА. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Напомним, что в ночь на 30 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников.

По информации главы региона, обошлось без пострадавших. Однако обломки незначительно повредили объект инженерной инфраструктуры.

"На месте работают специалисты", - добавил Глеб Никитин.

Ранее в МЧС напомнили, как действовать при атаке БПЛА. Узнать адрес ближайшего бомбоубежища можно на портале госуслуг.