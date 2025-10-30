Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 октября 2025 08:14Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области
29 октября 2025 20:00Шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области с начала года
29 октября 2025 19:21Количество ДТП с пьяными водителями выросло на 6,8% в Нижегородской области
29 октября 2025 18:13СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 17:52Мэр Дзержинска пообещал восстановить разрушенные вандалами надгробия
29 октября 2025 17:45Названы районы Нижегородской области, где выросла смертность в ДТП
29 октября 2025 17:33Суд продлил арест экс-главе ГУММиД Андрею Левдикову до 15 декабря
29 октября 2025 17:15Серийную похитительницу мобильных телефонов поймали в Нижегородской области
29 октября 2025 16:54Погром на кладбище в Дзержинске закончился проверкой полиции
29 октября 2025 16:19Скандально известного турагента из Нижнего Новгорода отправили под домашний арест
Происшествия

Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области

30 октября 2025 08:14 Происшествия
Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области

16 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в Нижегородской области за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ. 

По данным ведомства, всего над Россией было сбито 170 вражеских "птичек". Причем на первом месте по количеству ликвидированных БПЛА находится Брянская область (48), на втором — Воронежская (21). А Нижегородская область расположилась на третьем месте. 

Также атака беспилотников отражена в Калужской, Ростовской, Московской, Курской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Новгородской, Белгородской, Орловской, Липецкой областями и Крыму. 

Напомним, что последний раз ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область дронами в ночь на 23 октября. Тогда обломки сбитого БПЛА повредили энергообъект. 

На этой неделе в Нижнем Новгороде прошло совещании по защите критически важных объектов в Приволжском федеральном округе при участии секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. В своем выступлении он отметил, что территория округа в 2025 году подвергалась атакам БПЛА втрое чаще, чем за весь предыдущий период СВО. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Минобороны
Поделиться:
Новости по теме
06 октября 2025 12:49Нижегородцам напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов
07 августа 2025 18:20Почему жителей Нижегородской области не оповещают об угрозе БПЛА
05 июня 2025 09:23Нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на "Госуслугах"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных