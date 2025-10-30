Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области

16 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в Нижегородской области за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего над Россией было сбито 170 вражеских "птичек". Причем на первом месте по количеству ликвидированных БПЛА находится Брянская область (48), на втором — Воронежская (21). А Нижегородская область расположилась на третьем месте.
Также атака беспилотников отражена в Калужской, Ростовской, Московской, Курской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Новгородской, Белгородской, Орловской, Липецкой областями и Крыму.
Напомним, что последний раз ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область дронами в ночь на 23 октября. Тогда обломки сбитого БПЛА повредили энергообъект.
На этой неделе в Нижнем Новгороде прошло совещании по защите критически важных объектов в Приволжском федеральном округе при участии секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. В своем выступлении он отметил, что территория округа в 2025 году подвергалась атакам БПЛА втрое чаще, чем за весь предыдущий период СВО.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+