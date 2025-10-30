Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите Экономика

Около 1,5 тысячи поваров не хватает нижегородским заведениям общепита. Об этом пишет "Коммерсант-Приволжье" с ссылкой на председателя нижегородского отделения Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Александра Котюсова.

На встрече бизнес-сообщества с заместителем губернатора Олегом Берковичем глава федерации рассказал, что к острому дефициту кадров привели резкий рост туризма и ограничения на привлечение иностранной рабочей силы. По его словам, учебные заведения региона выпускают около 730 специалистов в год — этого недостаточно, чтобы покрыть даже половину потребностей ресторанной отрасли.

Образовательные учреждения региона, включая Институт пищевых технологий и дизайна, не справляются с растущим спросом. Учебная база и преподавательский состав вуза считаются сильными, конкурс при поступлении — около шести человек на место. Однако расширить набор пока невозможно: не хватает ни помещений, ни педагогов.

Рестораторы готовы оплачивать обучение будущих сотрудников и уже обсуждали возможность увеличения числа внебюджетных мест. При этом бизнес в основном нуждается не в высококвалифицированных шеф-поварах, а в линейном персонале — тех, кто готовит салаты, гарниры и выпечку.

Дополнительную сложность создает миграционная политика. По данным отрасли, до 30% персонала в общепите составляют мигранты. Однако из-за ограничений на работу по патентной системе, действовавших в регионе, работодатели сталкиваются с трудностями при найме иностранцев. В июле 2025 года запрет на работу по патентам был снят, но нанять сотрудника на короткий испытательный срок крайне сложно. По словам Александра Котюсова, в ресторанном бизнесе достаточно двух дней, чтобы оценить кандидата. Однако даже на это время необходимо официально оформить патент, иначе работодателя может ждать крупный штраф. В условиях участившихся проверок предприниматели опасаются рисков и отказываются от найма мигрантов.

Заместитель губернатора Олег Беркович признал проблему, но предупредил: необходимо найти сбалансированное решение, чтобы избежать злоупотреблений. Он отметил, что не все предприниматели будут использовать возможные послабления добросовестно.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев сообщил, что власти обсуждают с представителями иностранных государств создание нового инструмента, который позволит временно нанимать иностранных работников без оформления патента. Однако подробностей не привел.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий пообещал обсудить эту инициативу с представителями МВД. Он надеется, что ведомство рассмотрит возможность ввести исключение для ресторанной отрасли.

Что касается увеличения набора студентов, то, по словам Сергея Яковлева, разрешить вопрос получится не раньше следующего учебного года.

