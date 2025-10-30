Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 октября 2025 11:40Выяснилось, кто в Нижегородской области может выйти на пенсию досрочно
30 октября 2025 10:42Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество
30 октября 2025 10:35Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите
30 октября 2025 10:11Рустам Досаев: "Без субсидий не будет импортозамещения в судостроении"
29 октября 2025 19:41Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года
29 октября 2025 16:32Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах
29 октября 2025 15:44Нижегородские судостроители просят Минпромторг не требовать возврата субсидий
29 октября 2025 14:10Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
29 октября 2025 13:36Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса
29 октября 2025 13:28Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз
Экономика

Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите

30 октября 2025 10:35 Экономика
Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите

Фото: Александр Воложанин

Около 1,5 тысячи поваров не хватает нижегородским заведениям общепита. Об этом пишет "Коммерсант-Приволжье" с ссылкой на председателя нижегородского отделения Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Александра Котюсова. 

На встрече бизнес-сообщества с заместителем губернатора Олегом Берковичем глава федерации рассказал, что к острому дефициту кадров привели резкий рост туризма и ограничения на привлечение иностранной рабочей силы. По его словам, учебные заведения региона выпускают около 730 специалистов в год — этого недостаточно, чтобы покрыть даже половину потребностей ресторанной отрасли.

Образовательные учреждения региона, включая Институт пищевых технологий и дизайна, не справляются с растущим спросом. Учебная база и преподавательский состав вуза считаются сильными, конкурс при поступлении — около шести человек на место. Однако расширить набор пока невозможно: не хватает ни помещений, ни педагогов.

Рестораторы готовы оплачивать обучение будущих сотрудников и уже обсуждали возможность увеличения числа внебюджетных мест. При этом бизнес в основном нуждается не в высококвалифицированных шеф-поварах, а в линейном персонале — тех, кто готовит салаты, гарниры и выпечку.

Дополнительную сложность создает миграционная политика. По данным отрасли, до 30% персонала в общепите составляют мигранты. Однако из-за ограничений на работу по патентной системе, действовавших в регионе, работодатели сталкиваются с трудностями при найме иностранцев. В июле 2025 года запрет на работу по патентам был снят, но нанять сотрудника на короткий испытательный срок крайне сложно. По словам Александра Котюсова, в ресторанном бизнесе достаточно двух дней, чтобы оценить кандидата. Однако даже на это время необходимо официально оформить патент, иначе работодателя может ждать крупный штраф. В условиях участившихся проверок предприниматели опасаются рисков и отказываются от найма мигрантов.

Заместитель губернатора Олег Беркович признал проблему, но предупредил: необходимо найти сбалансированное решение, чтобы избежать злоупотреблений. Он отметил, что не все предприниматели будут использовать возможные послабления добросовестно.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев сообщил, что власти обсуждают с представителями иностранных государств создание нового инструмента, который позволит временно нанимать иностранных работников без оформления патента. Однако подробностей не привел. 

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий пообещал обсудить эту инициативу с представителями МВД. Он надеется, что ведомство рассмотрит возможность ввести исключение для ресторанной отрасли.

Что касается увеличения набора студентов, то, по словам Сергея Яковлева, разрешить вопрос получится не раньше следующего учебного года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сохраняется серьезная нехватка врачей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Рестораны Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
13 октября 2025 10:09Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране
12 октября 2025 15:05Эксперт предупредил, что рынку труда России грозит новый кризис
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных