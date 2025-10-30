Выставка о героях тыла открылась в Воротынце Культура и отдых

Фото: Максим Герасимов

В Воротынском районном Дворце культуры открылась выставка "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Проект реализует Нижегородский областной информационный центр при поддержке "Команды креативных практик". Первыми гостями экспозиции стали школьники, студенты, ветераны и жители района, сообщил сайт pravda-nn.ru.

Глава Воротынского округа Александр Савельев поблагодарил организаторов и подчеркнул значимость сохранения памяти о трудовом подвиге в годы войны.

"Открытием выставки мы отдаём дань памяти тем, кто не покладая рук трудился в тылу, приближая Победу. Считаю, что её посещение будет очень полезным для каждого, особенно для молодёжи. Выражаю благодарность организаторам", - отметил он.

Экспозиция включает фоторепродукции полос газеты "Горьковская коммуна" — так в годы войны называлась "Нижегородская правда". Команда проекта изучила тысячи выпусков, чтобы показать, как жители области приближали Победу, работая в полях, на заводах, в колхозах.

Особенность выставки — дополненная реальность. Наведя камеру телефона на плакаты, можно увидеть архивные съёмки и услышать голоса очевидцев. Также подготовлены десять видеороликов о жизни в тылу: о женщинах и детях, принявших на себя тяжёлую работу, о приёме эвакуированных, о помощи фронту вещами и продуктами.

Посетителям напомнили, что "Горьковская коммуна" не раз писала о Воротынском районе. В 1942 году здесь было собрано более 13 тысяч тёплых вещей для фронта. Район признали одним из лучших по этой работе.

На выставке прозвучала и личная история жительницы Воротынца Веры Чесухиной. Она рассказала о своей бабушке Марии, которая в юности приютила в своём доме семью эвакуированных из Москвы. Спустя годы эта связь не только помогла Марии поступить в столичный вуз, но и спасла ей жизнь — благодаря московскому врачу, также жившему в эвакуации в Воротынце.

Гости также увидели предметы времён войны, найденные поисковиками: каски, котелки, личные вещи солдат. Экспонаты предоставила организация "Курган". Обозреватель газеты "Земля Нижегородская" Андрей Дмитриев рассказал о поисковой работе и истории наручных часов, найденных в Орловской области. Благодаря его публикации удалось установить связь между музеями Нижегородской и Белгородской областей.

Кроме того, на выставке представлены работы участников творческого конкурса, посвящённого Году защитника Отечества. Победителей объявят 27 октября.

Первых посетителей особенно тронули рассказы о самоотверженности людей в тылу. Школьники признались, что вдохновились подвигами своих земляков.

Выставка будет работать в Воротынце до 9 ноября.

Напомним, проект стартовал 24 июля выставкой в Нижнем Новгороде. Экспозицию уже увидели в Чкаловске, Богородске, на Бору, в Павлове, в Дальнем Константинове и Лыскове. Впереди – Пильна и Кстово. Проект завершится в декабре.