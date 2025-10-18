Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже" Культура и отдых

В Нижегородском государственном художественном музее открылась 33-я выставка "Осенний вернисаж" (0+) — крупнейший и самый продолжительный проект современного изобразительного искусства в регионе.

Экспозиция организована при участии регионального отделения Союза художников России. По сложившейся традиции, в выставке принимают участие живописцы, графики, мастера декоративно-прикладного и народного искусства. Все произведения были созданы в последние годы и отражают актуальные тенденции в художественной среде.

В этом году "Осенний вернисаж" побил собственный рекорд: на выставке представлено 382 произведения более чем 200 авторов. Масштаб экспозиции подчеркивает широту творческих подходов и художественных решений.

Посетители выставки смогут увидеть как новаторские работы молодых художников, недавно вступивших в Союз, так и произведения, выполненные в классических традициях русской школы. В экспозиции соседствуют дерзкие абстракции, тонкие лирические пейзажи и сложные многофигурные композиции.

Фото: Александр Воложанин