Общество

Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября

29 октября 2025 07:00 Общество
Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября

Фото: Александр Воложанин

Медицинские учреждения Нижегородской области переходят на особый режим работы в связи с предстоящими ноябрьскими праздниками. Об этом рассказал медицинский блогер Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека". 

Так, в субботу, 1 ноября, поликлиники региона будут принимать пациентов по расписанию понедельника из-за переноса выходного. А в трёхдневные выходные с 2 по 4 ноября неотложную амбулаторную помощь будут оказывать дежурные терапевты и педиатры.

В ряде поликлиник даже в праздничные дни можно будет пройти диспансеризацию и сделать прививки. Нижегородцам рекомендуется заранее уточнить график работы в своей медицинской организации.

"Минздрав рекомендовал подведам актуализировать время работы на "Яндекс Картах", но агрегатор не всегда пропускает такие правки, поэтому опирайтесь на официальные ресурсы медорганизаций", - отметил Никонов.

Кроме того, в течение всех праздничных дней продолжат работу взрослые и детские отделения Нижегородской областной стоматологической поликлиники в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кстове и Дзержинске.

Ранее сообщалось, что вакцина от пневмококка завезли в нижегородские поликлиники.

больницы Медицина и здоровье Праздники
