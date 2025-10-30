Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Мошенники подделали аккаунт главы нижегородского МВД Арсентьева

30 октября 2025 15:26 Происшествия
Мошенники подделали аккаунт главы нижегородского МВД Арсентьева

Злоумышленники создали фейковый аккаунт, выдавая себя за начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Алексей Трифонов — полковник полиции в отставке и член Общественного совета при МВД России.

По его словам, мошенники рассылают пенсионерам МВД фальшивые документы, убеждая их принять участие в некой "оперативной игре". Под предлогом борьбы с коррупцией в полиции, аферисты пытаются втянуть доверчивых граждан в опасную схему.

Фото: Telegram-канал Алексея Трифонова

Как пояснил Трифонов, конечной целью преступников, скорее всего, является получение доступа к личным кабинетам на портале госуслуг, оформление онлайн-кредитов или получение доверенности на управление банковскими счетами. Это может привести к вовлечению жертв в так называемое "дропперство" — незаконные финансовые операции от чужого имени.

Трифонов настоятельно рекомендует нижегородцам не откликаться на подобные сообщения и звонки. Он призывает ни в коем случае не сообщать коды из смс, не оформлять доверенности и не передавать свои персональные данные незнакомцам.

 Фото: Telegram-канал Алексея Трифонова

Сообщалось, что аферисты пытались развести директора НГИАМЗ Юрия Филиппова от его же имени.

Также напомним, что в Нижегородской области выявили фейковый указ губернатора.

