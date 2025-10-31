Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября Общество

Фото: телеграм-канал Алексея Алексеевича

Скончался хирург-онколог Николай Тулин. Об этом в своих соцсетях сообщил блогер Алексей Алексеевич.

По его совам, прощание с врачом состоится сегодня, 31 октября, с 10:00 до 12:00 в Дзержинске по адресу: улица Октябрьская, 15 б.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Тулина.

