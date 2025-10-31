Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября

31 октября 2025 09:17
Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября

Фото: телеграм-канал Алексея Алексеевича

Скончался хирург-онколог Николай Тулин. Об этом в своих соцсетях сообщил блогер Алексей Алексеевич. 

По его совам, прощание с врачом состоится сегодня, 31 октября, с 10:00 до 12:00 в Дзержинске по адресу: улица Октябрьская, 15 б.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Тулина. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде скончался заведующий оториноларингологическим отделением Детской городской клинической больницы №1 Андрей Айзенштадт.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

