33 поддельных денежных знака выявили в Нижегородской области за 3 месяца

За июль-сентябрь 2025 года в банковском секторе Нижегородской области обнаружили 33 поддельных денежных знака, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
Больше всего подделок, как и раньше, пришлось на банкноты номиналом 5000 рублей. Таких было обнаружено 15 штук, что составляет 50% от общего числа выявленных фальшивок.
Также специалисты зафиксировали три поддельные купюры номиналом 2000 рублей, 11 — по 1000 рублей и одну фальшивую монету 10 рублей.
Кроме отечественных подделок, в регионе выявлены три фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.
В Банке России напомнили, что проверить подлинность купюр можно самостоятельно, без специального оборудования. Для этого необходимо убедиться в наличии как минимум трёх защитных элементов.
Ранее сообщалось, что фальшивые купюры на 103 тысячи рублей изъяли в Нижегородской области во втором квартале текущего года.
