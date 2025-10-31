Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика

33 поддельных денежных знака выявили в Нижегородской области за 3 месяца

31 октября 2025 11:00 Экономика
33 поддельных денежных знака выявили в Нижегородской области за 3 месяца

За июль-сентябрь 2025 года в банковском секторе Нижегородской области обнаружили 33 поддельных денежных знака, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Больше всего подделок, как и раньше, пришлось на банкноты номиналом 5000 рублей. Таких было обнаружено 15 штук, что составляет 50% от общего числа выявленных фальшивок.

Также специалисты зафиксировали три поддельные купюры номиналом 2000 рублей, 11 — по 1000 рублей и одну фальшивую монету 10 рублей.

Кроме отечественных подделок, в регионе выявлены три фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

В Банке России напомнили, что проверить подлинность купюр можно самостоятельно, без специального оборудования. Для этого необходимо убедиться в наличии как минимум трёх защитных элементов.

Ранее сообщалось, что фальшивые купюры на 103 тысячи рублей изъяли в Нижегородской области во втором квартале текущего года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных