Бастрыкину доложат об осквернении могил на кладбище в Дзержинске Происшествия

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по передаче уголовного дела о надругательстве над могилами в городе Дзержинске Нижегородской области в производство регионального управления СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, неизвестные устроили погром на одном из кладбищ Дзержинска. В результате были повреждены надгробные плиты на шести захоронениях, в том числе на могилах двух участников специальной военной операции.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ — "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Параллельно в администрации города начато служебное расследование в отношении ответственных структурных подразделений.

В СУ СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину доложить о промежуточных итогах проверки и принятых решениях. Кроме того, глава ведомства потребовал обеспечить передачу дела в СК и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат об инциденте с мигрантом, напавшего с ножом на водителя автобуса.