Общество

Автобусный маршрут №42 отменят в Нижнем Новгороде с 1 ноября

31 октября 2025 14:08
Автобусный маршрут №42 отменят в Нижнем Новгороде с 1 ноября

Фото: Кира Мишина

Автобусный маршрут № 42 прекратит свою работу с 1 ноября. Об этом сообщает ЦРТС. 

Причиной стало отсутствие перевозчиков, готовых взять на себя его обслуживание. Как сообщили в центре, ни одна транспортная компания не подала заявку на участие в конкурсе. Отметим, что на двухмесячный контракт закладывали около 87 тысяч рублей. 

После этого было опубликовано дополнительное предложение — заключить прямой контракт на обслуживание маршрута. При этом стоимость контракта была существенно увеличена. Однако и это предложение осталось без отклика со стороны перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заключат семилетние контракты на обслуживание 11 городских маршрутов — №№ 22, 24, 29, 36, 45, 55, 78, 82, 83, 87 и 91.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
автобусы маршруты ЦРТС
