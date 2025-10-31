Автобусный маршрут №42 отменят в Нижнем Новгороде с 1 ноября Общество

Фото: Кира Мишина

Автобусный маршрут № 42 прекратит свою работу с 1 ноября. Об этом сообщает ЦРТС.

Причиной стало отсутствие перевозчиков, готовых взять на себя его обслуживание. Как сообщили в центре, ни одна транспортная компания не подала заявку на участие в конкурсе. Отметим, что на двухмесячный контракт закладывали около 87 тысяч рублей.

После этого было опубликовано дополнительное предложение — заключить прямой контракт на обслуживание маршрута. При этом стоимость контракта была существенно увеличена. Однако и это предложение осталось без отклика со стороны перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заключат семилетние контракты на обслуживание 11 городских маршрутов — №№ 22, 24, 29, 36, 45, 55, 78, 82, 83, 87 и 91.