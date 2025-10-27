Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Новый электробусный маршрут Э-16 запустят в Нижнем Новгороде с 1 ноября

27 октября 2025 12:00 Общество
Новый электробусный маршрут Э-16 запустят в Нижнем Новгороде с 1 ноября

Фото: Александр Воложанин

С 1 ноября в Нижнем Новгороде запустят новый маршрут электробусов Э-16. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы.

Транспортное направление свяжет микрорайон Щербинки со станцией метро "Пролетарская". Маршрут обеспечит жителям Приокского района удобный и быстрый способ добраться до станции метро и вернуться обратно.

"На линии будет задействовано четыре электробуса. Новый маршрут станет дополнительной транспортной опцией для горожан, особенно в часы пик", - отметили в ЦРТС.

Ранее планировалось, что запуск маршрута в этом направлении состоится лишь в 2026 году.

Также сообщалось, что более 2,8 млн рублей штрафов за несоблюдение условий государственных контрактов получили нижегородские перевозчики с начала 2025 года.

