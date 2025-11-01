Мультимодальный порт построят на Бору

Фото:
Территория города Бор войдет в состав особой экономической зоны "Кулибин", что создаст условия для ведения бизнеса на льготных условиях. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство России одобрило расширение ОЭЗ, и впервые ее границы выйдут за пределы Дзержинска. Новая площадка на Бору займет 117,7 гектара.
Уже сейчас интерес к размещению на этой территории проявили десять потенциальных резидентов. Среди них — компании, работающие в сфере металлообработки, логистики, а также представители агропромышленного сектора.
Для создания благоприятной среды для инвесторов власти региона приступили к подготовительным работам. Никитин отметил, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, уступая лишь Москве.
Одной из ключевых особенностей новой площадки станет мультимодальный порт. Он обеспечит выход нижегородских предприятий на международные рынки через Черное и Каспийское море.
Ожидается, что водная торговля поможет укрепить связи с Китаем, Ираном, Индией, а также странами Азии и Ближнего Востока. Кроме того, это создаст новые рабочие места и дополнительные источники дохода.
Губернатор также добавил, что в регионе рассматриваются и другие территории для включения в состав особой экономической зоны.
Напомним, с 2025 года "Повышение инвестиционной активности" – это один из федеральных проектов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области открылась линия по производству инновационных топливных присадок.
