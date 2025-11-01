Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Мультимодальный порт построят на Бору

01 ноября 2025
Мультимодальный порт построят на Бору

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Территория города Бор войдет в состав особой экономической зоны "Кулибин", что создаст условия для ведения бизнеса на льготных условиях. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство России одобрило расширение ОЭЗ, и впервые ее границы выйдут за пределы Дзержинска. Новая площадка на Бору займет 117,7 гектара.

Уже сейчас интерес к размещению на этой территории проявили десять потенциальных резидентов. Среди них — компании, работающие в сфере металлообработки, логистики, а также представители агропромышленного сектора.

Для создания благоприятной среды для инвесторов власти региона приступили к подготовительным работам. Никитин отметил, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, уступая лишь Москве.

Одной из ключевых особенностей новой площадки станет мультимодальный порт. Он обеспечит выход нижегородских предприятий на международные рынки через Черное и Каспийское море.

Ожидается, что водная торговля поможет укрепить связи с Китаем, Ираном, Индией, а также странами Азии и Ближнего Востока. Кроме того, это создаст новые рабочие места и дополнительные источники дохода.

Губернатор также добавил, что в регионе рассматриваются и другие территории для включения в состав особой экономической зоны.

Напомним, с 2025 года "Повышение инвестиционной активности" – это один из федеральных проектов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области открылась линия по производству инновационных топливных присадок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

бизнес Глеб Никитин ОЭЗ
