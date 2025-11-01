Нижегородский бизнес фиксирует снижение числа проверок Экономика

Фото: 628886,628727,628402

В Нижегородской области сократилось количество контрольных мероприятий в отношении предпринимателей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который минэкономразвития региона провело по итогам трех кварталов 2025 года.

По данным ведомства, на одного опрошенного приходится в среднем 0,2 проверки, при этом почти 90% участников опроса сообщили, что в их отношении контрольные мероприятия не проводились. За девять месяцев 2024 года показатели составляли 0,7 проверки на респондента и 77% соответственно.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов отметил, что регион последовательно соблюдает цели реформы контрольной деятельности: проверки проводятся минимально, а требования остаются в фокусе соблюдения. По сравнению с прошлым годом число выявленных нарушений на одну результативную проверку сократилось более чем на 3%.

Участники опроса также указывают, что процедуры прохождения проверок понятны и удобны и не оказывают существенного влияния на хозяйственную деятельность.

В регионе продолжает развиваться сервис анонимных самопроверок, позволяющий предпринимателям регулярно оценивать соответствие требованиям законодательства и самостоятельно устранять нарушения без взаимодействия с надзорными органами. В 2025 году добавлены еще семь сценариев самопроверки по направлениям дополнительного образования, рекламы и торгового дела. В сумме по всем сценариям проведено 200 тысяч самопроверок, что свидетельствует о востребованности сервиса.

Напоминаем, с 2025 года меры по поддержке бизнеса реализуются в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", действующего по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Павел Солодкий помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей.