Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в нижегородском аэропорту Происшествия

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав авиапассажиров в связи с задержками рейсов, произошедшими 2 ноября в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ульяновска и Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в нижегородском аэропорту имени Чкалова были задержаны три рейса: рейс в Ульяновск сдвинули с 5:00 на 9:30, в Оренбург — с 8:05 на 13:20, а в Екатеринбург — с 19:15 на 23:35. Причиной сбоев стало ограничение использования воздушного пространства.

Сотрудники прокуратуры проверяют, обеспечены ли пассажиры всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами. Речь идет о предоставлении питания, напитков, возможности отдыха и другой помощи, предусмотренной при длительных задержках рейсов.

В случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования. Кроме того, при необходимости в аэропортах будут развёрнуты мобильные приёмные для оперативного приёма обращений от граждан.

Стоит отметить, что минувшей ночью план "Ковер" в нижегородском аэропорту не вводился.

Ранее к административной ответственности за ненадлежащее обслуживание пассажиров задержанных в мае рейсов уже привлекли одну авиакомпанию.