БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд

Фото:
Баскетбольный клуб "Пари НН" продолжает неудачную серию на старте сезона, потерпев шестое поражение подряд. На этот раз нижегородцы проиграли на домашнем паркете казанскому УНИКСу. Итоговый счет встречи — 61:84.
Хозяева активно начали встречу и выиграли первую четверть — 18:14, однако уже во второй десятиминутке гости перехватили инициативу и ушли на большой перерыв с преимуществом — 35:28. Во второй половине УНИКС только наращивал отрыв и без особых трудностей довел игру до победы.
Следующий матч (6+) "Пари НН" проведет 5 ноября дома против московского ЦСКА.
Ранее сообщалось, что волейболисты "Горький" не смогли обыграть "Факел" в выездном матче.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+