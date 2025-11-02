БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" продолжает неудачную серию на старте сезона, потерпев шестое поражение подряд. На этот раз нижегородцы проиграли на домашнем паркете казанскому УНИКСу. Итоговый счет встречи — 61:84.

Хозяева активно начали встречу и выиграли первую четверть — 18:14, однако уже во второй десятиминутке гости перехватили инициативу и ушли на большой перерыв с преимуществом — 35:28. Во второй половине УНИКС только наращивал отрыв и без особых трудностей довел игру до победы.

Следующий матч (6+) "Пари НН" проведет 5 ноября дома против московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что волейболисты "Горький" не смогли обыграть "Факел" в выездном матче.