БК "Пари НН" расторг контракт с Шейном Гэтлингом после четырех матчей Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Американский защитник Шейн Гэтлинг покидает баскетбольный клуб "Пари НН". Стороны пришли к обоюдному решению о досрочном прекращении контракта, сообщается в соцсетях команды.

В текущем сезоне Единой Лиги ВТБ 27-летний разыгрывающий провёл за нижегородскую команду четыре встречи. В среднем он набирал 12 очков, делал 2 подбора и отдавал 3,3 передачи за матч.

Пресс-служба команды поблагодарила баскетболиста за работу.

Напомним, он подписал соглашение с "Пари НН" на один сезон летом 2025 года.

До приезда в Россию Гэтлинг выступал в чемпионате Венгрии за команду "Будапешт Хонвед". Он также играл в лигах США, Германии, Северной Македонии, Словакии и Боснии и Герцеговины.

Сезон 2025/2026 для нижегородцев начался не очень удачно, команда потерпела уже пять поражений подряди и занимает девятое место в турнирной таблице.