БК "Пари НН" расторг контракт с Шейном Гэтлингом после четырех матчей

Фото:
Американский защитник Шейн Гэтлинг покидает баскетбольный клуб "Пари НН". Стороны пришли к обоюдному решению о досрочном прекращении контракта, сообщается в соцсетях команды.
В текущем сезоне Единой Лиги ВТБ 27-летний разыгрывающий провёл за нижегородскую команду четыре встречи. В среднем он набирал 12 очков, делал 2 подбора и отдавал 3,3 передачи за матч.
Пресс-служба команды поблагодарила баскетболиста за работу.
Напомним, он подписал соглашение с "Пари НН" на один сезон летом 2025 года.
До приезда в Россию Гэтлинг выступал в чемпионате Венгрии за команду "Будапешт Хонвед". Он также играл в лигах США, Германии, Северной Македонии, Словакии и Боснии и Герцеговины.
Сезон 2025/2026 для нижегородцев начался не очень удачно, команда потерпела уже пять поражений подряди и занимает девятое место в турнирной таблице.
