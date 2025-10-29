Баскетболисты "Пари НН" потерпели пятое поражение подряд Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари Нижний Новгород" продолжают неудачное выступление в Единой лиге. В домашнем матче нижегородцы уступили "Енисею" — 61:80.

"Енисей" с самого начала выглядел собраннее и увереннее. Гости быстро почувствовали преимущество и начали наращивать отрыв. Но хозяева старались держаться. Тем не менее, к перерыву красноярцы были впереди — 38:31.

Во второй половине игра окончательно ушла под контроль гостей. Уже в начале третьей четверти счет стал двузначным в пользу красноярцев. "Пари НН" пытался зацепиться, но не смог остановить атаки соперника под кольцом.

Итог — 61:80. "Енисей" одержал свою первую победу в сезоне, а нижегородцы потерпели уже пятое поражение подряд.

У нижегородцев самым результативным стал Кирилл Попов, набравший 13 очков. У гостей отличился бывший игрок "Пари НН" Артём Антипов, набравший 16 очков.

Следующий матч (6+) нижегородцы снова сыграют дома. 2 ноября "Пари НН" примет казанский УНИКС.

