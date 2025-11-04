В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов Общество

В России предложили обязать производителей наносить специальную маркировку на вредные продукты. С инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает сайт 360.ru.

Парламентарий направил соответствующие письма в Минпромторг и Минздрав. По его мнению, внедрение обязательной маркировки поможет улучшить качество отечественных товаров и стимулирует производителей выпускать более полезную продукцию.

Нилов отметил, что практика ряда зарубежных стран уже доказала эффективность подобных мер. Он подчеркнул, что многие потребители не всегда осведомлены о вреде отдельных продуктов и не знают, какие вещества могут негативно повлиять на здоровье.

Депутат предложил ввести контрастную маркировку, которая будет указывать на превышение допустимых норм сахара, соли, насыщенных жиров и калорийности. Это, по его словам, позволит покупателям быстрее ориентироваться при выборе товаров и принимать осознанные решения, не вчитываясь в мелкий шрифт и сложные таблицы на упаковке.

