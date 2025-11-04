Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Советском районе

Нижегородское "Теплоэнерго" опровергло информацию о якобы отключении воды в 30 домах Советского района, распространяемую в соцсетях 4 ноября.
По данным ресурсников, никаких отключений и работ в районе Республиканской улицы,33 не проводилось и не проводится. Вода поступает в дома в полном объеме.
Напомним, что минувшей ночью без электричества остались дома на нескольких улицах Нижегородского района. К утру электроснабжение было восстановлено.
