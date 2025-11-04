Энергоснабжение в Верхних Печерах почти полностью восстановлено Общество

Часть улиц Нижегородского района осталась без электричества минувшей ночью. Судя по комментариям нижегородцев в соцсетях, отключение электроснабжения коснулось, в том числе, домов в Верхних Печерах и на улице Родионова. Ситуацию прокомментировали в районной администрации.

По ее данным, отключение могло произойти из-за повреждения кабеля. На место выезжали специалисты ООО "Зефс-Энерго" и Нагорной РЭС.

"Специалисты делают все возможное, чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки", - заверили в райадминистрации в 00:09.

Позже выяснилось, что в час ночи электроснабжение было частично восстановлено. По данным на 06:24, работы продолжаются лишь по одному дому, оставшемуся без света. Ожидается, что там электричество включат в 09:00.

Напомним, что 23 октября обломки сбитого БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области. Но тогда перебоев в энергоснабжении не было. А 30 октября обломки также незначительно повредили объект инженерной инфраструктуры.