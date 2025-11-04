Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Энергоснабжение в Верхних Печерах почти полностью восстановлено

04 ноября 2025 08:12 Общество
Энергоснабжение в Верхних Печерах почти полностью восстановлено

Часть улиц Нижегородского района осталась без электричества минувшей ночью. Судя по комментариям нижегородцев в соцсетях, отключение электроснабжения коснулось, в том числе, домов в Верхних Печерах и на улице Родионова. Ситуацию прокомментировали в районной администрации. 

По ее данным, отключение могло произойти из-за повреждения кабеля. На место выезжали специалисты ООО "Зефс-Энерго" и Нагорной РЭС. 

"Специалисты делают все возможное, чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки", - заверили в райадминистрации в 00:09. 

Позже выяснилось, что в час ночи электроснабжение было частично восстановлено. По данным на 06:24, работы продолжаются лишь по одному дому, оставшемуся без света. Ожидается, что там электричество включат в 09:00. 

Напомним, что 23 октября обломки сбитого БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области. Но тогда перебоев в энергоснабжении не было. А 30 октября обломки также незначительно повредили объект инженерной инфраструктуры. 

