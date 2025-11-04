Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Глеб Никитин встретился с представителями религиозных конфессий региона

04 ноября 2025 16:37 Общество
Фото: пресс-служба Нижегородской епархии

С День народного единства в Нижнем Новгороде прошла встреча представителей религиозных конфессий региона под руководством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В обсуждении приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Нижегородской области" Гаязь Закиров, председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Нижегородская еврейская община" Эдуард Чапрак, председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин, заместитель губернатора Андрей Гнеушев и председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Глеб Никитин поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил за взвешенную позицию в деле сохранения межнационального мира и согласия. По словам губернатора, в моменты испытаний страну неизменно защищали плечом к плечу представители разных народов и конфессий, а взаимное уважение традиций остается неизменной ценностью.

Он подчеркнул, что в России и в Нижегородской области есть "пространство свободы вероисповедания": строятся храмы, возрождаются святыни, а в регионе действуют более 800 религиозных организаций. Эти объединения не только собирают единомышленников вокруг вероучения, но и активно участвуют в социальной и культурной жизни. Руководствуясь принципами милосердия, взаимопонимания и взаимоуважения, все стороны, по его словам, могут осознанно воплощать в жизнь свои веру, идеалы и принципы.

Губернатор также заявил о готовности правительства области оказывать необходимую поддержку представителям традиционных религий и их общественным инициативам.

В этот же день представители конфессий и органов власти возложили цветы к могиле Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.

Посмотреть, как нижегородцы отметили День народного единства, можно в репортаже НИА "Нижний Новгород"

