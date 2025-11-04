Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Главные новости
04 ноября 2025 13:14Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео
04 ноября 2025 08:30"Народов много — страна одна!": нижегородцы пишут этнографический диктант
04 ноября 2025 07:00Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства
03 ноября 2025 09:44Опубликованы фото с площадки строительства дублера проспекта Гагарина
02 ноября 2025 12:07Нижегородец Алексей Исаев возглавил министерство труда и соцзащиты ДНР
Последние новости
04 ноября 2025 15:08Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе
04 ноября 2025 14:10Иномарка сбила двух детей, вышедших из трамвая на Белинке
04 ноября 2025 13:48Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"
04 ноября 2025 13:36Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Советском районе
04 ноября 2025 13:14Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео
Культура и отдых

Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото

04 ноября 2025 14:32 Культура и отдых

Сегодня, 4 ноября, вся страна отмечает День народного единства. В Нижнем Новгороде по случаю праздника проходит фестиваль "Народное единство" (0+). 

В рамках фестиваля уже состоялась федеральная акция "Хоровод" с участием представителей различных народов, которая подчеркивает многонациональный состав населения Нижегородской области. А на сцене в течение дня выступают фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России.

Кроме того, пришедшие могут посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов Нижегородской области и посетить мастер-классы от предприятий.

А в спортивной зоне гостям предлагают выполнить нормативы комплекса ВФСК ГТО, поиграть в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверить меткость в метании валенок и мешочков в цель.

Еще в честь праздника проводится акция поддержки бойцов СВО "Все для Победы!". Все желающие могут принять участие в изготовлении маскировочных сетей и окопных свечей и сборе помощи для наших военнослужащих. Мероприятие организовано при поддержке правительства Нижегородской области. Для тех, кто хочет оказать моральную поддержку бойцам, работает площадка по написанию писем солдатам. 

Фотографии: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство
Народное единство

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства Праздники Фотографии
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
21 фото
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
24 фото
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
12 фото
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
15 фото
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
9 фото
Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
9 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных