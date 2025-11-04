Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото Культура и отдых

Сегодня, 4 ноября, вся страна отмечает День народного единства. В Нижнем Новгороде по случаю праздника проходит фестиваль "Народное единство" (0+).

В рамках фестиваля уже состоялась федеральная акция "Хоровод" с участием представителей различных народов, которая подчеркивает многонациональный состав населения Нижегородской области. А на сцене в течение дня выступают фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России.

Кроме того, пришедшие могут посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов Нижегородской области и посетить мастер-классы от предприятий.

А в спортивной зоне гостям предлагают выполнить нормативы комплекса ВФСК ГТО, поиграть в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверить меткость в метании валенок и мешочков в цель.

Еще в честь праздника проводится акция поддержки бойцов СВО "Все для Победы!". Все желающие могут принять участие в изготовлении маскировочных сетей и окопных свечей и сборе помощи для наших военнослужащих. Мероприятие организовано при поддержке правительства Нижегородской области. Для тех, кто хочет оказать моральную поддержку бойцам, работает площадка по написанию писем солдатам.

Фотографии: Александр Воложанин