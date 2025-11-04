Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор

04 ноября 2025
Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Нижнем Новгороде прошло праздничное шествие, которое объединило более 600 человек. Колонна проследовала от стен кремля до площади Народного единства, где участники развернули российский триколор длиной 100 метров.

Мероприятие провели Волонтерский центр Нижегородской области, нижегородское региональное отделение Всероссийского движения "Волонтеры Победы" и региональное отделение движения детей и молодёжи "Движение первых" при поддержке правительства Нижегородской области.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что праздник напоминает о значении общности и верности стране, о заботе о близких и сопричастности. По ее словам, особенно важно, что молодежь разделяет и продолжает нести эти ценности.

К шествию присоединились активисты "Волонтеров Победы", волонтеры культуры и "Волонтеры епархии", участники "Движения первых", представители силовых структур и корпоративного добровольчества, "серебряные" волонтеры и ветеранские объединения. В колонне шли участники образовательной программы "Герои. Нижегородская область", юнармейцы, воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", Российские студенческие отряды, представители нижегородского студенческого корпуса спасателей и экосистемы лидерских проектов КУПНО, а также школьники и студенты региона.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина подчеркнула символичность события, заметив, что видеть, как более шести сотен нижегородцев из разных объединений несут стометровый флаг, — наглядное подтверждение преемственности поколений. Она напомнила, что колонна шла по местам, связанным с началом истории освобождения России, а в руках у нового поколения был главный символ страны. По её словам, традиционные ценности, великая история и память о героях остаются тем, что нижегородцы готовы беречь и защищать вместе, а такие моменты показывают, что история — это живая энергия, откликающаяся в сердцах людей.

Ранее у НИА "Нижний Новгород" вышел фоторепортаж с празднования Дня народного единства на Нижегородской ярмарке. 

Ранее у НИА "Нижний Новгород" вышел фоторепортаж с празднования Дня народного единства на Нижегородской ярмарке.

