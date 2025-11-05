Сделанные нижегородцами маскировочные сети и окопные свечи отправят бойцам СВО Общество

Фото: Нижегородское отделение ОНФ

В День народного единства на территории Нижегородской ярмарки прошла акция поддержки участников специальной военной операции под названием "Всё для Победы!" (0+). Мероприятие было организовано региональным отделением Народного фронта при участии правительства Нижегородской области.

Гости акции могли принять участие в работе тематических площадок, где изготавливали маскировочные сети и окопные свечи. Эти предметы активно используются в полевых условиях и помогают обеспечивать безопасность военнослужащих.

"Сначала было непросто — нужно разобраться в схеме плетения, но потом всё становится понятнее. Организаторы объяснили, какие цвета лучше подходят для разных сезонов и типов местности. Главное — такие сети спасают жизни. Рад, что смог внести свой вклад", - поделился впечатлениями участник мероприятия Олег Крылов.

Одной из центральных точек акции стал передвижной полевой музей. Его экспозиция включала трофеи, привезённые с линии боевых действий. Посетители могли увидеть элементы экипировки, вооружение иностранных армий, а также сбитые беспилотники противника. Каждому экспонату сопутствовала история, которую рассказывали сотрудники музея.

"Меня удивило разнообразие представленного оружия и техники. Видно, что противник часто использует импортные образцы, а наши бойцы сражаются с помощью отечественного вооружения. Это внушает уверенность в нашей промышленности", - отметил участник акции Иван Бондарчук.

Отдельный интерес вызвала выставка автомобилей и мотоциклов, модернизированных под нужды военнослужащих. Машины дорабатываются вручную — усиливаются детали, переоборудуются кузова, устанавливаются площадки под оборудование радиоэлектронной борьбы.

"Всё делается по конкретным запросам бойцов: где-то убираются двери, где-то усиливают подвеску, на некоторых машинах создают платформы под технику. В этой работе участвуют волонтёры со всей области, а также студенты колледжей", - рассказала представитель Народного фронта Дарья Кованова.

Кроме того, нижегородцы выразили свою поддержку бойцам через письма. Участники акции писали тёплые слова солдатам, находящимся на передовой.

"Хотелось сказать что-то искреннее и важное: мы верим в них, мы рядом, мы ждём их домой", — поделилась автор одного из писем Таисия Сучкова.

Все написанные послания волонтёры Народного фронта передадут в зону проведения специальной военной операции.

