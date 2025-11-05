Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 10:49Густой туман в Москве вынудил самолет из Петербурга сесть в Нижнем Новгороде
05 ноября 2025 10:31Трассу Р-158 будут перекрывать по ночам ради дублера проспекта Гагарина
05 ноября 2025 10:15Стало известно, когда в Нижнем Новгороде выпадет первый снег
05 ноября 2025 10:00Из Нижнего Новгорода в зону СВО отправился новый отряд добровольцев
05 ноября 2025 09:41Сделанные нижегородцами маскировочные сети и окопные свечи отправят бойцам СВО
05 ноября 2025 09:00Нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого
04 ноября 2025 18:5916-летняя девушка пропала в Нижегородской области
04 ноября 2025 18:27Хоровод единства: масштабное праздничное мероприятие в честь 4 ноября состоялось в Нижнем Новгороде
04 ноября 2025 18:00В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов
04 ноября 2025 17:20Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор
Общество

Сделанные нижегородцами маскировочные сети и окопные свечи отправят бойцам СВО

05 ноября 2025 09:41 Общество
Сделанные нижегородцами маскировочные сети и окопные свечи отправят бойцам СВО

Фото: Нижегородское отделение ОНФ

В День народного единства на территории Нижегородской ярмарки прошла акция поддержки участников специальной военной операции под названием "Всё для Победы!" (0+). Мероприятие было организовано региональным отделением Народного фронта при участии правительства Нижегородской области.

Гости акции могли принять участие в работе тематических площадок, где изготавливали маскировочные сети и окопные свечи. Эти предметы активно используются в полевых условиях и помогают обеспечивать безопасность военнослужащих.

"Сначала было непросто — нужно разобраться в схеме плетения, но потом всё становится понятнее. Организаторы объяснили, какие цвета лучше подходят для разных сезонов и типов местности. Главное — такие сети спасают жизни. Рад, что смог внести свой вклад", - поделился впечатлениями участник мероприятия Олег Крылов.

Одной из центральных точек акции стал передвижной полевой музей. Его экспозиция включала трофеи, привезённые с линии боевых действий. Посетители могли увидеть элементы экипировки, вооружение иностранных армий, а также сбитые беспилотники противника. Каждому экспонату сопутствовала история, которую рассказывали сотрудники музея.

"Меня удивило разнообразие представленного оружия и техники. Видно, что противник часто использует импортные образцы, а наши бойцы сражаются с помощью отечественного вооружения. Это внушает уверенность в нашей промышленности", - отметил участник акции Иван Бондарчук.

Отдельный интерес вызвала выставка автомобилей и мотоциклов, модернизированных под нужды военнослужащих. Машины дорабатываются вручную — усиливаются детали, переоборудуются кузова, устанавливаются площадки под оборудование радиоэлектронной борьбы.

"Всё делается по конкретным запросам бойцов: где-то убираются двери, где-то усиливают подвеску, на некоторых машинах создают платформы под технику. В этой работе участвуют волонтёры со всей области, а также студенты колледжей", - рассказала представитель Народного фронта Дарья Кованова.

Кроме того, нижегородцы выразили свою поддержку бойцам через письма. Участники акции писали тёплые слова солдатам, находящимся на передовой.

"Хотелось сказать что-то искреннее и важное: мы верим в них, мы рядом, мы ждём их домой", — поделилась автор одного из писем Таисия Сучкова.

Все написанные послания волонтёры Народного фронта передадут в зону проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что нижегородец Роман Пермяков отправил еще один гуманитарный груз в зону проведения СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры ОНФ СВО
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2025 16:10Нижегородцы отправили очередной гуманитарный конвой бойцам СВО и в госпитали
07 октября 2025 17:42Волонтеры из Нижнего Новгорода передали бойцам СВО восьмой мотоцикл
02 сентября 2025 14:20Глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло передал мотоцикл в зону СВО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных