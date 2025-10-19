Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Нижегородцы отправили очередной гуманитарный конвой бойцам СВО и в госпитали

19 октября 2025 16:10 Общество
Нижегородцы отправили очередной гуманитарный конвой бойцам СВО и в госпитали

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Очередной гуманитарный конвой направили в зону специальной военной операции. Помощь предназначена для 20 воинских частей, где служат нижегородцы, а также для госпиталей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, было отправлено 120 тонн грузов. В составе партии — четыре автомобиля, девять кроссовых мотоциклов и два снегоболотохода. Также в посылке находятся стройматериалы и инструменты, необходимые для обустройства быта в полевых условиях.

Глава региона отметил, что гуманитарный конвой — это не только материальная поддержка, но и символ солидарности и единения людей в стремлении поддержать своих земляков.

Особое внимание Никитин уделил высокотехнологичному оборудованию. Он сообщил, что нижегородские компании производят дроны "Князь Пожарский", которые уже приобретают статус легендарных. Губернатор также добавил, что пообщался с разработчиками беспилотников и поручил сформировать долгосрочный заказ для нужд воинских частей.

Он добавил, что отправка гуманитарной помощи состоялась накануне Дня отца. Никитин подчеркнул, что мужчины ежедневно проходят через тяжелые испытания ради будущего своей страны и семей, а потому важно, чтобы они чувствовали любовь и поддержку со стороны родных.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции из Нижегородской области уже отправлено более 750 гуманитарных конвоев общим весом свыше 4 700 тонн.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции из Нижегородской области уже отправлено более 750 гуманитарных конвоев общим весом свыше 4 700 тонн.

