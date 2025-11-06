Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Спорт

БК "Пари НН" снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений

06 ноября 2025 09:31 Спорт
БК Пари НН снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" уступил московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 71:95.

Армейцы с первых минут захватили инициативу и выиграли первую четверть — 18:28. Во втором игровом отрезке хозяева улучшили оборону, но при этом продолжали испытывать трудности в атаке. Два точных трехочковых от Норберта Лукача позволили "Пари НН" удержать разницу в счете — 31:43 к большому перерыву.

В третьей четверти ЦСКА вновь усилил давление и продолжил наращивать преимущество. После стычки между Кириллом Поповым и Тони Джекири команды стали чаще нарушать правила. Гости использовали это в свою пользу и уверенно довели матч до победы.

Для "Пари НН" это седьмое поражение подряд в сезоне. Команда Сергея Козина во второй раз уступает ЦСКА в текущем сезоне.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 9 ноября на выезде против МБА-МАИ.

Отметим, что против ЦСКА нижегородцы сыграли в специальной хохломской форме.

Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
