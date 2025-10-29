Павловская птицефабрика получила штраф после гибели сотрудника Происшествия

Птицефабрику "Павловская" оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение после гибели сотрудника на смене. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Поводом стало расследование несчастного случая, произошедшего на предприятии в сентябре 2025 года. Тогда ночью в цехе был обнаружен мертвым 49-летний оператор птицефабрик и механизированных ферм. Коллеги отмечают, что примерно за полчаса до этого он перестал выходить на связь.

Причиной трагедии, согласно заключению инспектора труда, стало внезапное ухудшение состояния здоровья работника.

Однако в ходе расследования установлено, что работодатель нарушил порядок извещения о несчастном случае - не отправил его в срок, установленный статьей 228.1 Трудового кодекса РФ. За это фабрика и получила штраф.

Ранее сообщалось, что во время ремонтных работ на одном из промышленных объектов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудник ООО "Промсервис А" упал с крыши.