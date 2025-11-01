Молочную кухню в Нижнем Новгороде оборудуют новым котлом после ЧП Общество

На молочной кухне в Нижнем Новгороде заменят пищеварочный котел на более современный и безопасный. Как сообщает ИА "НТА-Приволжье", такое решение приняли после инцидента, произошедшего в сентябре 2025 года на предприятии, расположенном на улице Краснодонцев.

Тогда во время технологического процесса по приготовлению творога произошел взрыв емкости котла. Причиной стало несрабатывание предохранительного пружинного клапана. В результате аварии произошло резкое высвобождение горячего молока.

Пострадала 50-летняя санитарка муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Молочная кухня". По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, женщина получила ожоги лица, шеи и обеих конечностей, охватывающие около 20% поверхности тела. Также был зафиксирован легкий ожоговый шок.

В администрации "Молочной кухни" сообщили, что техническое обслуживание оборудования проводится регулярно, в соответствии с установленными нормативами. Также подчеркивается, что все сотрудники проходят обязательные медицинские осмотры, снабжены средствами индивидуальной защиты и получают инструктажи по охране труда.

После происшествия на предприятии была проведена внеплановая проверка всего производственного оборудования. В ближайшее время устаревший котел будет заменен на современную установку, соответствующую актуальным требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что региональная Гострудинспекция выявила нарушения законодательства на нижегородской "Молочной кухне".