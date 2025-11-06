Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Нижегородец угрожал зарезать сожительницу: полиция возбудила дело

06 ноября 2025 13:32 Происшествия
Нижегородец угрожал зарезать сожительницу: полиция возбудила дело

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела после того, как угрожал своей сожительнице расправой, размахивая ножом. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Движенцев.

Как рассказала 37-летняя женщина, ее 38-летний гражданский супруг во время конфликта стал вести себя агрессивно и, держа в руке нож, начал высказывать намерения физической расправы. Потерпевшая восприняла эти угрозы всерьез и обратилась за помощью в полицию.

На вызов оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчину задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении ранее судимого нижегородца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Он признал свою вину.

На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении. В случае признания вины в суде ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские задержали подозреваемого в попытке изнасилования спустя девять лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Полиция Уголовное дело
