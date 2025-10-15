Нижегородца приговорили к 14 годам за жестокое убийство ножом и вилками

Фото:
В Нижегородской области суд вынес приговор жителю Городецкого района, которого признали виновным в убийстве женщины с особой жестокостью. Об этом сообщается в пресс-службе нижегородской прокуратуры.
По данным следствия, трагедия случилась в сентябре 2024 года в одной из квартир на улице Мелиораторов в Городце. Мужчина пришёл в гости к знакомой, и во время застолья между ними произошёл конфликт.
В ходе ссоры он набросился на женщину и нанёс ей более 60 ударов разными предметами, которые попались под руку. Среди них были ножи и вилки. От полученных травм она скончалась на месте. После этого мужчина попытался скрыться и уехал из региона.
Однако сотрудники уголовного розыска быстро установили его местонахождение и задержали в другом регионе.
Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его свобода будет ограничена ещё на полтора года.
Ранее сообщалось, что нижегородского оппозиционера приговорили к 10 годам строгого режима за убийство, расчленение и сожжение тела собственного отца.
