Житель Городца поджег сожительницу на глазах у ее внука

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Житель Городца поджег сожительницу на глазах у ее внука. Его задержали сотрудники угрозыска, сообщили в ГУ МВД по региону.

15 октября в полицию поступил сигнал о поджоге квартиры в доме на Коммунальной улице Городца. Прибывшие правоохранители незамедлительно выехали на место. Они установили, что в этой квартире ранее судимый 70-летний мужчина проживал вместе с женщиной и ее внуком.

По данным СУ СКР в Нижегородской области, между сожителям произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил вторую половинку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой.

Потерпевшую с ожогами доставили в медучреждение для оказания помощи. Она выжила. А сотворившего это с ней по горячим следам задержала полиция.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что в ранее судимый нижегородец зарезал соседку прямо в подъезде дома в Сормове.

Сообщалось также, что нижегородца приговорили к 14 годам за жестокое убийство женщины ножом и вилками.