Общество

54 самовольные постройки нашли в национальном парке под Нижним Новгородом

06 ноября 2025 12:23 Общество
54 самовольные постройки нашли в национальном парке под Нижним Новгородом

Фото: Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 54 самовольные постройки на территории национального парка "Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нарушения обнаружили в ходе выездной проверки в Кстовском районе.

Часть незаконных сооружений расположена в особо охраняемой зоне — на береговой полосе Чебоксарского водохранилища. 

Для устранения нарушений природоохранная прокуратура потребовала от главы Кстовского района организовать снос всех незаконных построек. 

Ранее сообщалось, что борчанин присвоил 1800 кв. метров береговой линии Чебоксарского водохранилища.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Парки Прокуратура Экология
