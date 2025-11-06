54 самовольные постройки нашли в национальном парке под Нижним Новгородом Общество

Фото: Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 54 самовольные постройки на территории национального парка "Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нарушения обнаружили в ходе выездной проверки в Кстовском районе.

Часть незаконных сооружений расположена в особо охраняемой зоне — на береговой полосе Чебоксарского водохранилища.

Для устранения нарушений природоохранная прокуратура потребовала от главы Кстовского района организовать снос всех незаконных построек.

