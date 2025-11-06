Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Спорт

Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России

06 ноября 2025
Футболисты Пари НН вызваны в молодежную сборную России

Фото: ФК "Пари НН"

Два футболиста "Пари Нижний Новгород" включены в окончательный список молодежной сборной России.

Полузащитник Андрей Ивлев и защитник Юрий Коледин, присоседившиеся к клубу летом и в сентябре 2025 года соответственно, примут участие в международному турнире в Киргизии в составе сборной.

В рамках соревнований команда проведет три матча: 12 ноября — против Ирана, 15 ноября — против Бахрейна, 18 ноября — против Киргизии.

Ранее сообщалось, что чемпион России и бывший нападающий сборной Федор Смолов не рассматривал вариант трансфера в "Пари НН".

