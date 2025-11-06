Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России

Фото:
Два футболиста "Пари Нижний Новгород" включены в окончательный список молодежной сборной России.
Полузащитник Андрей Ивлев и защитник Юрий Коледин, присоседившиеся к клубу летом и в сентябре 2025 года соответственно, примут участие в международному турнире в Киргизии в составе сборной.
В рамках соревнований команда проведет три матча: 12 ноября — против Ирана, 15 ноября — против Бахрейна, 18 ноября — против Киргизии.
Ранее сообщалось, что чемпион России и бывший нападающий сборной Федор Смолов не рассматривал вариант трансфера в "Пари НН".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+