Нападающий Хуан Боселли отказывается продлевать контракт с "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Уругвайский нападающий Хуан Боселли не хочет продлевать контракт с "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, 25-летний форвард попал в сферу интересов "Локомотива", а также ряда клубов из Китая. Контракт уругвайца с "Пари НН" истекает летом. Пока он отказывается продлевать соглашение и, по информации Карпова, рассчитывает перейти в более "статусный" клуб.

"Тем временем Боселли один забил больше, чем все футболисты Нижнего: он отгрузил 8 голов соперникам в РПЛ и Fonbet Кубке России этого сезона — у Олусегуна, Грулева, Кастильо и Весино всего 5 мячей на четверых. На сегодняшний день — Хуан единственная надежда клуба на спасение от вылета из Премьер-лиги. Боселли влияет на судьбу матчей и в одиночку переворачивает игры. У него есть все: рывки, обводки, контроль мяча, скорость, голевое чутье, поставленный удар", - отметил инсайдер.

Отец и агент футболиста Пабло Боселли подтвердил изданию "Чемпионат", что спрос на игрока высокий.

Стоит отметить, что разговоры о возможном уходе Боселли начались ещё летом. Тогдашний генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов опровергал слухи, заявляя, что сам игрок не проявляет стремления покинуть команду. Позже спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов также заявил, что клуб не получил предложений, которые бы устроили все стороны. По его словам, достигнута договорённость, что Боселли доиграет сезон в Нижнем Новгороде.

Напомним, Хуан Боселли присоединился к "Пари НН" в 2023 году. До этого он выступал за португальские клубы "Жил Висенте" и "Тондела". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,2 млн евро.

