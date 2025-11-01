Чем сейчас занимается экс-гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов Общество

Фото: ФК "Пари НН"

После ухода с поста генерального директора ФК "Пари НН" в сентябре этого года, Давид Мелик-Гусейнов предпочел не делать громких заявлений. Бывший министр здравоохранения Нижегородской области ограничился лаконичным комментарием о желании сосредоточиться на новых проектах. С тех пор он не появлялся в информационном поле, однако его личные публикации в социальных сетях позволяют понять, как он проводит это время.

Судя по размещённым фотографиям, экс-глава клуба отправился в путешествие по живописным уголкам Кавказа. В объектив его камеры попали осенние пейзажи Приэльбрусья: плато Канжол, Голубые озёра и ущелье Адылсу.

Позже он, по всей видимости, вернулся в Москву. В столице Мелик-Гусейнов посещает мероприятия и также делится снимками природы.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов занял должность гендиректора "Пари НН" в июле 2023 года. До этого он был министром здравоохранения региона и заместителем губернатора. В августе 2025 года, когда в прессе появились слухи о возможной отставке, он опроверг их, призвав не распространять неподтвержденную информацию. Однако уже в следующем месяце официально покинул клуб. Где он Мелик-Гусейнов продолжит свою карьеру, пока неизвестно.

В настоящее время руководство "Пари НН" возглавляет Виталий Карасёв. Однако команда продолжает неудовлетворительное выступление и при новом гендиректоре. Накануне нижегородцы всухую проиграли ЦСКА, что стало для подопечных Алексея Шпилевского 16 поражением в 20 сыгранных матчах во всех турнирах сезона.