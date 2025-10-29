Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Николай Калинский откровенно высказался о сложной ситуации, в которой оказалась команда в текущем сезоне. Его слова приводит "Матч ТВ".

На прошлой неделе "Пари НН" завершил выступление в Кубке России, уступив "Ростову" со счетом 1:4 в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ. Это поражение стало для команды седьмым подряд.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги нижегородцы набрали всего семь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Всего с начала сезона 2025/2026 нижегородцы проиграли 15 из 19 проведенных матчей. Последнюю встречу с "Балтикой" команда завершила вничью.

"Катастрофические цифры. В команде непростая ситуация, сами ругаемся, не понимаем, что происходит. Пытаемся объединиться, но мало что получается. Тяжело ответить, в чем причина. Остается только продолжать работать, стараться добиться результатов", — признался Калинский.

К слову, игрок не исключает свой возможный переход в другую команду зимой из-за недостатка игрового времени.

Несмотря на серию неудач, руководство клуба пока не рассматривает отставку главного тренера Алексея Шпилевского. И дело не в условиях контракта — в клубе сохраняют веру в его методы и рассчитывают, что команда сможет выйти из кризиса и улучшить свое положение в чемпионате. Слухи о смене спортивного директора также были опровергнуты.

Напомним, за семь лет в "Пари НН" сменилось девять тренеров.