Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
29 октября 2025 10:14Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде
28 октября 2025 20:00Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
28 октября 2025 10:14Волейболисты "Горького" уступили "Оренбуржью" в домашнем матче
28 октября 2025 09:26"Торпедо-Горький" начинает выездную серию с победы над "Югрой"
28 октября 2025 07:00Еще 1,3 млрд рублей направят на строительство ФОКов в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 17:01Строительство ФОКа началось на Родионова в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 16:44Евгений Люлин: "Спартакиада - это не только азарт спортивной борьбы, но и знакомство с районами"
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
27 октября 2025 14:15Прощание с вратарем "Торпедо" Владимиром Воробьёвым пройдет 29 октября
Спорт

Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде

29 октября 2025 10:14 Спорт
Полузащитник Пари НН Калинский рассказал про кризис в команде

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Николай Калинский откровенно высказался о сложной ситуации, в которой оказалась команда в текущем сезоне. Его слова приводит "Матч ТВ".

На прошлой неделе "Пари НН" завершил выступление в Кубке России, уступив "Ростову" со счетом 1:4 в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ. Это поражение стало для команды седьмым подряд.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги нижегородцы набрали всего семь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Всего с начала сезона 2025/2026 нижегородцы проиграли 15 из 19 проведенных матчей. Последнюю встречу с "Балтикой" команда завершила вничью.

"Катастрофические цифры. В команде непростая ситуация, сами ругаемся, не понимаем, что происходит. Пытаемся объединиться, но мало что получается. Тяжело ответить, в чем причина. Остается только продолжать работать, стараться добиться результатов", — признался Калинский.

К слову, игрок не исключает свой возможный переход в другую команду зимой из-за недостатка игрового времени.

Несмотря на серию неудач, руководство клуба пока не рассматривает отставку главного тренера Алексея Шпилевского. И дело не в условиях контракта — в клубе сохраняют веру в его методы и рассчитывают, что команда сможет выйти из кризиса и улучшить свое положение в чемпионате. Слухи о смене спортивного директора также были опровергнуты.

Напомним, за семь лет в "Пари НН" сменилось девять тренеров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
24 октября 2025 15:16Экс-игрокам "Пари НН" задерживают зарплаты в турецком клубе
23 октября 2025 09:35Тренер Шпилевский извинился за вылет "Пари НН" из Кубка России
06 октября 2025 15:14ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных