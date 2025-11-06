Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области

06 ноября 2025 14:15 Экономика
Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области намерено легализовать трудовую занятость почти 400 тысяч жителей региона. Это примерно 13,3% населения. Речь идет о тех, кто получает "серые" зарплаты или числится самозанятым по инициативе работодателей с целью сократить налоговые отчисления, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, особое внимание будет уделено трудоспособным нижегородцам, официально нигде не работающим. Уже сейчас в рамках кампании обзвона из 30 тысяч человек 19 тысяч согласились на легализацию занятости. По словам чиновника, около 70% опрошенных готовы перейти на "белую" зарплату.

Министр экономического развития региона Денис Исмагилов отметил, что распространенной практикой стало оформление работников как самозанятых при фактических трудовых отношениях. Он назвал это злоупотреблением, направленным на уход от уплаты НДФЛ. Власти готовят инструменты для отслеживания таких случаев, включая создание информационной базы по переходам в статус самозанятых, в том числе из числа индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ВРП Нижегородской области по прогнозам вырастет на 3,1% в 2028 году.

Теги:
Зарплата Налоги
