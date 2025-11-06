"Математика здорового сердца": в Нижнем Новгороде появилось граффити со смыслом Общество

Фото: Александр Воложанин

Красивое граффити на тему здоровья появилось в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в кардиоцентре имени Королева, работа под названием "Математика здорового сердца" украсила одну из стен трансформаторной подстанции около новой поликлиники на базе НИИ СККБ, открывшейся в сентября.

Таким образом медики еще раз напоминают пациентам, как важно следить за своим питанием, режимом сна и отдыха, двигательной активностью и показателями работы сердца.

Отметим, что правильно поликлиника называется "Центр диспансерного наблюдения пациентов". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" одним из первых побывал внутри. Репортаж смотрите здесь.