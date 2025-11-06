"Математика здорового сердца": в Нижнем Новгороде появилось граффити со смыслом

Фото:
Красивое граффити на тему здоровья появилось в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в кардиоцентре имени Королева, работа под названием "Математика здорового сердца" украсила одну из стен трансформаторной подстанции около новой поликлиники на базе НИИ СККБ, открывшейся в сентября.
Таким образом медики еще раз напоминают пациентам, как важно следить за своим питанием, режимом сна и отдыха, двигательной активностью и показателями работы сердца.
Отметим, что правильно поликлиника называется "Центр диспансерного наблюдения пациентов". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" одним из первых побывал внутри. Репортаж смотрите здесь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+