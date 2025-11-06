Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 ноября 2025 20:00Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года
06 ноября 2025 18:37Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"
06 ноября 2025 18:34Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market
06 ноября 2025 18:14Андрей Саносян в составе делегации АИРР посетил Китай, где представил потенциал сотрудничества с Нижегородской областью
06 ноября 2025 17:59Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье
06 ноября 2025 17:55Руководители 10 филиалов центра "Мой бизнес" прошли обучение бережливым технологиям на "Фабрике процессов"
06 ноября 2025 17:48Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации
06 ноября 2025 17:13Жилой дом и гаражи могут снести ради дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 14:15Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области
06 ноября 2025 12:12Нижегородские бизнес-центры теряют арендаторов
Экономика

Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье

06 ноября 2025 17:59 Экономика
Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье

Молодые сотрудники сельскохозяйственных предприятий в Нижегородской области могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до двух миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Программа направлена на поддержку работников агропромышленного комплекса в возрасте до 35 лет. Чтобы получить выплату, необходимо отработать в сельском хозяйстве не менее пяти лет.

Кроме того, предусмотрены альтернативные меры поддержки. Молодые специалисты с высшим образованием могут получить единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей, а с дипломом о среднем профессиональном образовании — 400 тысяч рублей. Эти средства можно использовать на любые нужды.

Система поддержки действует в регионе уже пять лет. За это время в аграрной отрасли трудоустроились 1227 молодых специалистов. Также финансовую помощь в виде стипендий получают студенты, обучающиеся по наиболее востребованным сельскохозяйственным направлениям: 4000 рублей в вузах и 3000 рублей в техникумах. На данный момент такими стипендиями пользуются 192 учащихся.

В дополнение к этому в школах области активно развиваются агротехнологические классы. Уже 12 общеобразовательных учреждений региона внедрили такие профильные направления, что способствует раннему профессиональному ориентированию молодежи в сфере сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что средний размер стипендии в нижегородских вузах составляет 3200 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство Стипендия
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 09:16Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК
01 ноября 2025 16:27Гранты более чем на 26 млн рублей вручили нижегородским предприятиям АПК
04 сентября 2025 19:19АПК Нижегородской области получит дополнительные средства на поддержку кадров
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных