Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье

Молодые сотрудники сельскохозяйственных предприятий в Нижегородской области могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до двух миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Программа направлена на поддержку работников агропромышленного комплекса в возрасте до 35 лет. Чтобы получить выплату, необходимо отработать в сельском хозяйстве не менее пяти лет.

Кроме того, предусмотрены альтернативные меры поддержки. Молодые специалисты с высшим образованием могут получить единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей, а с дипломом о среднем профессиональном образовании — 400 тысяч рублей. Эти средства можно использовать на любые нужды.

Система поддержки действует в регионе уже пять лет. За это время в аграрной отрасли трудоустроились 1227 молодых специалистов. Также финансовую помощь в виде стипендий получают студенты, обучающиеся по наиболее востребованным сельскохозяйственным направлениям: 4000 рублей в вузах и 3000 рублей в техникумах. На данный момент такими стипендиями пользуются 192 учащихся.

В дополнение к этому в школах области активно развиваются агротехнологические классы. Уже 12 общеобразовательных учреждений региона внедрили такие профильные направления, что способствует раннему профессиональному ориентированию молодежи в сфере сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что средний размер стипендии в нижегородских вузах составляет 3200 рублей.