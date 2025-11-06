Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Экономика
06 ноября 2025 09:16Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК
06 ноября 2025 07:00Павел Солодкий: "Оснований говорить о критическом снижении числа МСП в регионе нет"
05 ноября 2025 17:31Все больше университетов присоединяются к программе "Стартап как диплом"
05 ноября 2025 17:23ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов
05 ноября 2025 15:43Победителей конкурса "Профессионал-2025" наградили в Выксе
05 ноября 2025 11:58Предпринимателей в Нижегородской области может стать меньше
05 ноября 2025 11:32Нижегородцы тратят на платеж по ипотеке более 56% от зарплаты
05 ноября 2025 11:16Соцфонд назвал сумму максимального пособия по беременности в 2026 году
05 ноября 2025 11:00ГУАД получил разрешение на проект планировки участка Восточного обхода
05 ноября 2025 09:56Нижегородский кадровый центр приглашает жителей на ярмарки вакансий в ноябре
Экономика

Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК

06 ноября 2025 09:16 Экономика
Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, в ходе обсуждения особое внимание было уделено динамике развития агропромышленного комплекса региона и перспективам его дальнейшего роста.

По словам Никитина, за последние пять лет инвестиции в сельское хозяйство увеличились более чем в два раза. Он отметил, что темпы производства продолжают расти, а урожай зерна в этом году превысил показатели 2023 года на 34%.

Глава региона подчеркнул, что область полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и яйцом. При этом значительное внимание уделяется развитию животноводства. В 2024 году в регионе реализовано 10 новых проектов молочных ферм.

Губернатор также рассказал о результатах реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря ей в муниципалитетах активно обновляется социальная и инженерная инфраструктура, строится комфортное жильё.

В рамках программы уже завершено благоустройство более 750 объектов, обустроено около 30 участков дорожной сети и 70 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Общий объём финансирования составил 7,6 млрд рублей, из которых 4,9 млрд поступили из федерального бюджета.

Глеб Никитин поблагодарил Оксану Лут за внимание к нуждам сельхозпроизводителей и отметил важность конструктивного диалога с федеральными властями.

Ранее сообщалось, что 24 нижегородских предприятий АПК получили гранты на сумму более 26 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
АПК Глеб Никитин Минсельхоз
