Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, в ходе обсуждения особое внимание было уделено динамике развития агропромышленного комплекса региона и перспективам его дальнейшего роста.

По словам Никитина, за последние пять лет инвестиции в сельское хозяйство увеличились более чем в два раза. Он отметил, что темпы производства продолжают расти, а урожай зерна в этом году превысил показатели 2023 года на 34%.

Глава региона подчеркнул, что область полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и яйцом. При этом значительное внимание уделяется развитию животноводства. В 2024 году в регионе реализовано 10 новых проектов молочных ферм.

Губернатор также рассказал о результатах реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря ей в муниципалитетах активно обновляется социальная и инженерная инфраструктура, строится комфортное жильё.

В рамках программы уже завершено благоустройство более 750 объектов, обустроено около 30 участков дорожной сети и 70 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Общий объём финансирования составил 7,6 млрд рублей, из которых 4,9 млрд поступили из федерального бюджета.

Глеб Никитин поблагодарил Оксану Лут за внимание к нуждам сельхозпроизводителей и отметил важность конструктивного диалога с федеральными властями.

Ранее сообщалось, что 24 нижегородских предприятий АПК получили гранты на сумму более 26 млн рублей.